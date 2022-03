Emma Meesseman kiest voor het zekere en ruilt Rusland voor Ieper: “Ik sta achter de sancties, maar ik ga mijn teamgenoten niet zeggen dat ze dit verdienen”

Op 24 september 2022 gaat in Ieper voor het eerst Levensloop door, een evenement rond fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. Zaterdagvoormiddag stelde de organisatie het project voor aan de pers en een opvallende gast was Emma Meesseman. De basketbalster is meter van Levensloop Ieper, maar moest normaal op dit moment nog deel uitmaken van de basketbalploeg van Ekaterinburg in Rusland. Door de oorlog koos ze het zekere voor het onzekere en keerde ze terug naar Ieper. “Altijd blij om hier te zijn”, glimlacht ze. “Maar het is wel de eerste keer dat ik blij ben om thuis te zijn terwijl ik hier eigenlijk niet moest zijn. Niet dat ik me niet veilig voelde in Rusland, maar het is oorlog en basketbal heeft even geen prioriteit.”