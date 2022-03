Els Veraverbeke is nieuwe conservator Ieperse musea

Els Veraverbeke woont in Gent, heeft een master in geschiedenis en was 22 jaar lang conservator bij het Gentse Huis van Alijn, het museum van het dagelijks leven in Gent. “Ik startte er als onderzoeker en werd er hoofd van onderzoek en collectie en uiteindelijk conservator", vertelt ze in de nieuwsbrief van het Yper Museum. “Ik ben gespecialiseerd in mentaliteits- en emotiegeschiedenis en in collectiebeleid met focus op hedendaags verzamelen. De overstap naar de Ieperse musea is een soort van comeback, want ik groeide op in Langemark. Het is een grote eer om een ‘eminence grise’ als Jan Dewilde op te volgen.”