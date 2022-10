Ellenlange wachtrijen in Bellewaerde door goed weer en Halloween: “Zoveel volk dat we op bepaald moment zelfs de deuren moesten sluiten”

ZillebekeHet is deze dagen uitzonderlijk druk in Bellewaerde in Zillebeke. Afgelopen weekend raakte het pret- en dierenpark zelfs volzet zodat bezoekers die nog geen ticket hadden niet meer binnen konden. “We raden de komende dagen iedereen aan te boeken via de website.”

Wie tijdens de vakantie nog van plan is een bezoek te brengen aan pret- en dierenpark Bellewaerde, boekt zijn of haar ticket best op voorhand via de website. Het zijn immers drukke dagen en afgelopen weekend was het park zelfs volzet. Alleen al om in Bellewaerde te geraken, was het aanschuiven in de file. Bezoekers zochten een parkeerplek tot ver buiten het pretpark. Ook aan de kassa vormden zich wachtrijen.

“De drukte heeft te maken met het mooie weer en het feit dat we volop in Halloween zitten”, zegt woordvoerder Filip Van Dorpe. “We verwachtten wel wat volk, maar zo’n grote toestroom hadden we niet zien aankomen. Het was heel veel, met als gevolg dat we op een bepaald moment de beslissing moesten nemen om de deuren te sluiten. Dat is natuurlijk niet aangenaam voor mensen die nog staan te wachten aan de kassa. Vandaar het belang op voorhand te boeken. Wie dat doet, geraakt sowieso binnen.”

Volledig scherm Ook vandaag heel veel volk in het park. © Sabine Van Damme

Halloween blijft een speciaal moment voor Bellewaerde Park. “We hebben heel veel extra’s: er zijn 7 spookhuizen, waarvan enkele nieuwe. Het volledige park is aangekleed in het thema. We blijven bovendien later open dan anders en dat met enkele nocturnes. En dan zitten we zondag nog met de laatste rit van de iconische keverbaan, wat ook een speciaal moment is.” Halloween blijkt bij onze zuiderburen heel populair. “Momenteel zijn 40 procent van onze bezoekers Fransen.”

Op deze drukke dagen zet het park extra security en extra personeel in om alles in goede banen te leiden. Sabine Van Damme, journalist voor onze krant in Gent, was maandag al om 10 uur in het park met een vriendengroep van 15 mensen. “Tegen 17 uur hadden mijn twee pubers juist 3 attracties gedaan en 1 spookhuis waarvoor je nog extra moet betalen”, klinkt het met een zucht. “Alles is minstens een uur aanschuiven. Op die manier is het een duur bezoek natuurlijk. Het was zelfs druk aan de toiletten. Wel was het opvallend rustig aan de restaurants, net of iedereen zijn picknick meehad of zo.”

Volledig scherm Aiko (9), Marit (10), Mathis (12), Jente (15) en Fien (13) vonden het niet bepaald fijn dat ze overal zo lang moesten wachten. © Sabine Van Damme

Ook het Aquapark lokt heel wat volk, maar de meeste mensen kiezen toch voor een bezoek aan het pretpark. Voor Bellewaerde is het vele volk een opsteker. “De coronacrisis ligt gelukkig achter ons en we hadden een beetje gevreesd voor de economische crisis”, weet de woordvoerder. “We merkten dat mensen het toch wat moeilijker kregen om naar een pretpark te komen. Maar het is leuk om zien dat zoveel volk speciaal naar hier komt om Halloween te vieren.” Bellewaerde is trouwens niet het enige pretpark dat wordt overrompeld, ook Walibi Waver krijgt heel wat bezoekers te verwerken. Halloween Bellewaerde loopt nog tot 6 november. Meer info en tickets via halloween.bellewaerde.be.

Volledig scherm Ook langs de Meenseweg alle parkeerplaatsen volzet. © Henk Deleu

Volledig scherm Nog heel de week wordt Bellewaerde in een halloweensfeer ondergedompeld. © Henk Deleu

Volledig scherm Extreem drukke dagen in pretpark Bellewaerde: © Sabine Van Damme

Volledig scherm Nog heel de week wordt Bellewaerde in een halloweensfeer ondergedompeld. © Henk Deleu

