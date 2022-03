Eerste Oekraïense gezinnen aangekomen in Ieper: “Hopelijk vinden die mensen hier een beetje rust”

“Onze stad ontving een eerste bericht van Fedasil met de vraag om 29 mensen, waarvan ongeveer de helft kinderen, op te vangen in de collectieve opvang in het Kapucijnenklooster”, zegt schepen voor welzijn Eva Ryde (N-VA). “De voorbije week is er hard verder gewerkt in het voormalige klooster. Alle kamers zijn voorzien van stapelbedden, beddengoed, sanitair. De tuin is opgeknapt en er zijn douches geïnstalleerd. Het hele gebouw is gepoetst. Er zelfs een klas- en speelruimte ingericht. Intussen is ook stadsmedewerker Sabrina er als coördinator ter plaatse aan de slag.”

Op hun plooi

In het Kapucijnenklooster kunnen 30 mensen terecht. Elke Oekraïense vluchteling die aan Ieper wordt toegewezen wordt in principe eerst in deze collectieve plek opgevangen. Mensen kunnen er op hun plooi komen, er is tijd om met ze in gesprek te gaan over wat zij wensen. In Ieper blijven of liever elders? Zijn er nog familieleden op de vlucht? Op basis van de wensen worden de mensen georiënteerd naar gepaste huisvesting in de regio. “We weten en kennen inmiddels allemaal de verschrikkelijke situatie in de Oekraïne. Vele mensen zijn al gevlucht en naar verwachting zullen velen volgen. Ik hoop van harte dat de vluchtelingen die nu opgevangen worden in het Kapucijnenklooster een beetje rust vinden”, aldus de schepen.

Spullen

Inwoners die willen helpen, kunnen dit nog steeds melden via www.ieper.be/ieperhelpt-oekraine. En wie goederen wil doneren, kan dit doen via het online formulier op www.ieper.be/doneer-goederen. Stad Ieper vraagt wel om niet zomaar spullen af te zetten aan het Kapucijnenklooster. We verzamelen alleen wat er echt nodig is. En nemen dan rechtstreeks contact op met wie spullen of hulp heeft aangeboden.