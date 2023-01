Eerste namen Ieperfest 2023 bekend: “Een nieuwe locatie met hoge kwaliteit line-up”

Het Ieper Hardcore Fest vindt dit jaar niet meer plaats langs de Poperingseweg, maar wel op een nieuwe locatie aan CC Het Perron en Jeugdhuis JOC. “Er zal een indoorstage en een outdoor-podium zijn. De nieuwe locatie maakt het voor ons gemakkelijker en goedkoper om te organiseren. Dit wil echter niet zeggen dat we inboeten aan kwaliteit van de bands”, aldus de organisatoren. De eerste groepen op de affiche zijn ondertussen gekend. Vvrose (FL), Urban Sprawl (US), Total Chaos (US), Catharsis (US) en Cro-Mags (US) zijn enkele namen. Met onder meer Surge of Fury, Mindwar, Minded Fury en Feverchild is ook ons land vertegenwoordigd. Daarnaast maakt het festival bekend dat er op 4 maart opnieuw een wintereditie op poten wordt gezet in ART Vort’n Vis in Ieper. Op de affiche Knuckledust (UK), Cauldron (UK), Realm of Torment (UK), Feverchilcd (BE), Instructor (BE), Swell (NL) en No Man’s Sky (BE). Meer info via Facebook en www.iperfest.com.