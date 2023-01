Een wandeltochtje langs de Ieperse weesgedichten

Weesgedichten zijn gedichten die in het kader van de Poeziëweek op heel wat plaatsen in de stad opduiken. Ze staan te lezen op een venster van woningen van inwoners die een gedicht adopteren. De bib van Ieper stelde een wandelroute op langs de gedichten in het stadscentrum. In totaal zijn langs de route 17 gedichten te vinden. 8 andere gedichten zijn buiten het stadscentrum te vinden en kunnen eventueel met de fiets worden aangedaan. Niet enkel op woningen, ook op openbare gebouwen zijn er weesgedichten te vinden. Zo pende Eva van de Ieperse bib een weesgedicht van niemand minder dan Kamagurka neer op de schuifdeur van de inkomhal van AC Auris. Je kan het plannetje met de wandelroute ophalen in de bib of bij Toerisme Ieper. Ook via de app www.izi.travel/nl/app kan je de wandelroute volgen. Via die app kunnen de gedichten ook al wandelend beluisterd worden.