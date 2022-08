“Een paar meter verder en we hadden het niet meer na kunnen vertellen”: Delphine en haar gezin kunnen dronken bestuurder (29) maar nipt vermijden, net voor hij crasht in bocht

De bestuurder was zaterdagnacht omstreeks middernacht met zijn Audi onderweg in de Rijselseweg in de richting van Mesen toen het in een flauwe bocht naar links plots helemaal fout ging. De bestuurder reed aan een hoge snelheid rakelings enkele bomen, reed een boompje omver, kwam in de gracht terecht waardoor hij aan het tollen ging en kwam uiteindelijk tot stilstand op z’n zijkant. De bestuurder slaagde erin om zelf uit zijn auto te kruipen en liep als bij wonder geen verwondingen op. De 29-jarige bestuurder uit Ieper bleek te hebben gedronken, zijn rijbewijs werd ingetrokken. Hij zal zich binnenkort ook moeten verantwoorden voor de politierechtbank.