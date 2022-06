Eén jaar voorwaardelijk voor vader (41) die mes op keel van zoon zet

Het zat er plots bovenarms op tussen vader en zoon in de woning van het Somalische gezin op 17 augustus vorig jaar in Wervik. “Hij moest de online koranles volgen maar deed dat niet, waardoor zijn vader is kwaad geworden”, pleitte zijn advocaat. De man gaf daarop een klap in het gezicht van zijn zoon. “Hij zette zelfs een keukenmes met de onscherpe kant tegen zijn keel”, zei het Openbaar Ministerie. “Daarna ging hij schuilen in het toilet en vluchtte op een bepaald moment weg naar een vriendin van zijn moeder. Daarna gingen ze naar de huisarts en verwittigden de politie. De jongen had duidelijke verwondingen in zijn hals. Ondertussen woont de man niet meer bij zijn echtgenote maar is verhuisd naar Ieper. Naast de celstraf moet hij ook nog 800 euro boete betalen.