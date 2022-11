Een hommage aan een oorlogsfotograaf: In het spoor van de Australiër Frank Hurley

Frank Hurley was een Australische fotograaf en avonturier. Hij kocht zijn eerste camera toen hij 17 was en was autodidact. Hurley nam op jonge leeftijd deel aan een expeditie naar de Zuidpool en in 1917 werd hij ingelijfd bij de Australian Imperial Force (AIF). Hij werd in 1917 de eerste officiële fotograaf van de Australische troepen. Hurley droeg de bijnaam ‘the mad photographer’ omdat hij vaak risico’s nam om een goede foto te nemen. De fotograaf was ook als het ware de eerste die fotoshop gebruikte. Hij stelde foto’s samen uit meerdere negatieven. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij als oorlogsfotograaf. Later maakte hij nog documentaires. Hurley overleed in 1962 op 76-jarige leeftijd.