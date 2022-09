Eén gewonde bij botsing op Noorderring

Het was de bestuurder van de Audi die in de richting van Poperinge reed, die plots van rijn rijvak afweek naar links. “Ik kwam plots recht op mij afgereden”, vertelt de bestuurder Mercedes die in de tegenovergestelde richting reed. Ik kon nog net wat bijsturen waardoor ik een frontale botsing kon vermijden, maar hij raakte me aan de zijkant.” De Audi raakte ook nog een andere wagen, ging aan het tollen en kwam uiteindelijk achterwaarts in de gracht tot stilstand. Mogelijk was de bestuurder van de Audi in slaap gevallen. De bestuurder van de Audi werd voor een medische check-up overgebracht naar het ziekenhuis maar liep geen ernstige verwondingen op. Het ongeval zorgde wel voor heel wat verkeershinder tijdens de ochtendspits op de Noorderring. Omdat ook de takeling van de auto’s moeizaam verliep, duurde de hinder enkele uren.