Educatieve gids Wouter neemt jongeren mee op sleeptouw door het In Flanders Fields Museum: “Hopelijk wordt mijn werk op een dag overbodig”

“Het In Flanders Fields Museum is duidelijk mee met de actualiteit” Twee 16-jarige scholieren spreken met enthousiasme over de educatieve tour waaraan ze dinsdag in het Ieperse museum deelnamen. “De toestand in Oekraïne toont aan dat wij ons verhaal jammer genoeg moeten blijven vertellen aan de jongeren”, zegt Wouter Sinaeve (49), die met de regelmaat van de klok scholieren door het museum gidst. “Je hoeft echter die gasten niet in een soldatenpak te stoppen om ze de oorlog te laten beleven.”

“Wat ik zou meenemen moest dit museum ooit stoppen?” Educatief medewerker van het In Flanders Fields Museum (IFFM) Wouter Sinaeve (49) hoeft daar niet lang over na te denken, hij wijst naar een boomstamschijf die op het einde van de vaste tentoonstelling in het museum te zien is. Die schijf werd uit een eeuwenoude zomereik gezaagd die in het kasteelpark van Elverdinge stond. In het hout zijn verschillende donkere vlekken te zien, veroorzaakt door ingeslagen fragmenten van kogels of granaten. “Voor mij staat die boom symbool voor iedereen die een oorlog meemaakte en overleefde. Ik ben ervan overtuigd dat zo’n mensen daar voor de rest van hun leven littekens van meedragen, en daarmee bedoel ik niet enkel zichtbare littekens.”

Onderwijzer

Wouter vertelt het verhaal aan een twintigtal leerlingen van het 4de jaar humane wetenschappen van het Annuntia-instituut van Wijnegem. Die jongeren nemen deel aan een educatieve tour doorheen het museum. Wouter Sinaeve stond jaren voor de klas, maar stapte rond zijn 30ste uit het onderwijs. “Tijdens mijn laatste jaren als onderwijzer liep in IFFM een tentoonstelling rond vluchtelingen. Ik werkte toen uit eigen interesse een wandeling uit voor kinderen rond dat thema. Ik nam wekelijks twee namiddagen vrij van school om jongeren op sleeptouw te nemen door het stad en door het museum. Tot mijn verbazing kreeg ik de ene na de andere aanvraag binnen.”

Het succes van zijn project sterkte Wouter om in september 2005 als educatief medewerker te starten in de Ieperse musea. “Ik voelde dat er wel interesse was uit het lager onderwijs voor het WO I-verhaal, maar het museum is niet gemaakt voor kinderen. Je moet dus een manier vinden om het boeiend te maken voor die gasten. Je mag echter niet in het clichébeeld van de goede en de slechte vervallen, de oorlog is uiteraard veel complexer dan dat. Daarom dat aan ons educatief project leerlingen vanaf 5de-6de leerjaar deelnemen. Die hebben immers al een iets bredere kijk op het leven. We hertekenden ons verhaal om het voor hen boeiend te maken. Ik kreeg daar trouwens hulp voor van mijn toen 12-jarige zoon.”

Kritische blik

“We starten vanuit het feit dat de eerste stap voor wie de oorlog wil beginnen mensen moet overtuigen dat ‘wij’ beter zijn dan ‘zij’. Vandaaruit bouwen we verder. Het is een mechanisme dat iedereen wel begrijpt, ook de jongeren. Ik verlang echter tot het moment dat we ons museum kunnen sluiten, dat onze taak volbracht is. Dat oorlog iets is dat niet meer bestaat. Dat we elkaar kunnen vertellen: ‘wat dachten we vroeger eigenlijk?’ We moeten het u echter niet vertellen, we hoeven maar naar Oekraïne kijken om te weten dat het verhaal nog altijd heel actueel is. De mechanismen die we 100 jaar geleden zagen, zijn op dit moment nog altijd aanwezig. We moeten ons verhaal blijven vertellen, zodat jongeren met een kritisch blik naar de geschiedenis kunnen kijken.”

Wouter hoopt dat andere WO I-musea een gelijkaardig verhaal brengen. “Het verschil met andere musea is dat wij het totale plaatje laten zien. Dat doen we door ook naar plaatsen in het landschap te trekken. We vertellen daarbij onder meer aan de hand van getuigenissen heel wat verhalen. Je hoeft de jongens en meisjes niet te verkleden als soldaat om ze de oorlog te laten beleven. Neem bijvoorbeeld het verhaal van de Franse soldaat die 99 brieven schrijft naar zijn vrouw. In een van de brieven staat te lezen dat zijn beste vriend sterft. We vertellen dat op Saint-Charles de Potyze, de Franse begraafplaats waar die laatste ligt begraven. Tastbaarder kan niet.”

Britten

Wouter hoopt dat de Britse schoolgroepen, die sinds corona wat wegblijven uit het museum, de weg terugvinden naar het IFFM. “In het Brits verhaal zit je met een barrière, de touroperators”, klinkt het. “Heel vaak tekenen scholen in op een programma van zo iemand, wat wel begrijpelijk is. Het zou echter ook voor hen een grote meerwaarde zijn als ze met mensen van hier werken. In tegenstelling tot gidsen uit het buitenland weten de lokale medewerkers vaker welke impact de oorlog op de regio had. We merken dat Britse scholen, maar ook scholen uit bijvoorbeeld Denemarken, daar wel voor te vinden zijn. Er zijn dus nog heel wat mogelijkheden.”

Saaie tekst

“Wij doen jaarlijks een excursie naar de Westhoek, maar niet altijd naar het IFFM. Het is nu al een tijdje geleden dat we het Ieperse museum een bezoek brachten. Ik ben wel benieuwd hoe ze het momenteel aanpakken”, zegt Bert, leraar Engels aan het Annuntia-instituut in Wijnegem. Sam Desmet (16) en Amber Van Mechelen (16), beiden uit de richting humane wetenschappen, waren wel tevreden na afloop van de tour. “Momenteel leren we op school alles over deze oorlog”, aldus Sam. “De beelden en filmpjes in het museum zijn heel interessant, er is niet alleen saaie tekst. Iets echt vastpakken doe je hier wel niet, maar de getuigenissen van de mensen die vertellen wat ze meemaakten in de oorlog maken het toch interactief.”

“Onze gids gaf op een goede manier duiding bij de voorwerpen en de beelden die we te zien kregen”, vervolgt Amber. “Het museum is heel modern. Er wordt ook een link gelegd met de oorlog in Oekraïne, ze zijn dus mee met de actualiteit.”

