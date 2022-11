Dwars door de Westhoek: ontdek het oorlogsverleden van Ieper en omstreken vanop de fiets

WesthoekZin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Zo fiets je in de Westhoek langs ontelbare overblijfselen en monumenten van de Eerste Wereldoorlog.

Start- en aankomstplaats: Ieper, 57 km

De tocht leidt je langs de fietsknooppunten door Ieper en de buurgemeenten, op zoek naar de vele relicten van de Groote Oorlog. Starten doe je in Ieper, het symbool van de oorlog in de Westhoek. Onderweg kom je langs de kerkhoven van het Commonwealth en tal van andere monumenten waar de gesneuvelden herdacht worden. Af en toe kan je zelfs even afstappen voor een museumbezoek.

Volledig scherm Hill 62 in Zillebeke. © Henk Deleu

Zo kom je al snel in Sanctuary Wood in Zillebeke. Daar vind je nog originele loopgraven. Je passeert Hill 62 en Bayernwald. Die laatste loopgraven liggen in Wijtschate en leken lang een oninneembare vesting van de Duitsers. Vandaaruit rijd je naar het Iers Vredespark in Mesen, waar alle Ierse soldaten herdacht worden. Vervolgens kom je in Dranouter zowaar aan een commandobunker uit de Koude Oorlog.

Afsluiten doe je in Ieper, de stad die de Groote Oorlog ademt. Je rijdt eerst via het In Flanders Fields Museum, dat gehuisvest is in de Lakenhalle van de stad. Een beetje verderop, vlak voor de eindhalte, rijd je richting Menenpoort. Daarop staan de namen van bijna 55.000 vermiste soldaten te lezen. Als je timing wat goed is, kan je daar nog even blijven hangen voor de Last Post.

Volledig scherm De Lakenhalle van Ieper, vlak na de oorlog. Rechts vertrekken toeristen voor een 'excursie naar het slagveld'. © Westtoer

Deze fietstocht, samengesteld door Herk, vind je ook hier op RouteYou terug. Meer wandel- en fietsroutes rond de oorlog vind je hier.

