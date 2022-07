‘Duik de zomer in’: alternatief voor theaterwandelingen Nocturnes dit weekend van start

De Nocturnes kennen hun oorsprong in de jaren ’90 van vorige eeuw. “Enkele Ieperlingen stelden zich toen de vraag hoe het verder moest met de toeristische promotie van de monumenten en de geschiedenis van de stad”, zegt Jan Steen. “De behoefte was er om eens een andere benadering te zoeken voor een klassieke gidsbeurt. Het idee was een traject uit te stippelen op basis van het rijke monumentale patrimonium van de stad. Een parcours waarlangs boeiende historische situaties zouden worden geëvoceerd. Het concept was geboren en ondertussen vonden al heel wat theaterwandelingen plaats.”

Enthousiaste medewerkers

Jeu de boule

De organisatoren kozen met ‘Duik de zomer in’ voor een duik in het verleden op een plek in Ieper die vol nostalgie hangt: het openluchtzwembad langs de Lange Torhoutstraat in Ieper. “Dit waar werd de bescherming van de site opgegeven en wat de toekomst van het zwembad eigenlijk wordt is nog onduidelijk”, aldus Jan Steen. Ondertussen biedt de plek deze zomer wel een onderkomen aan allerlei leuks. “De technische ploeg van de Nocturnes ging met man en macht aan het werk om de bouwvallige site toegankelijk en veilig te maken voor een reeks activiteiten. De kuip van het grote bad werd leeggemaakt en vormt de uitvalsbasis voor de feestelijkheden. In het klein bad kunnen bezoekers even uitrusten in het zand of een ‘jeu de boule’ spelen. De gekende kleedhokjes werden omgetoverd tot de cabinExpo, waar men door van hokje tot hokje te gaan, het rijkelijke verleden van het zwembad kan herbeleven. De bar werd ook onder handen genomen en dit spreekt voor zich dat men - net als toen - na de inspanning hier terecht kan voor een verfrissing.”