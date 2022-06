Dudsekop brengt black metal in het West-Vlaams: “Ik verwerk het Ieperse dialect in mijn muziek, want veel woorden dreigen te verdwijnen”

Een snelle blik in ‘De Zwaarste Metalgids: 66 metalgenres in één zin uitgelegd’ van Studio Brussel leert ons dat de teksten bij het genre black metal “meestal gaan over dood, verderf en het feit dat de duivel diep vanbinnen een toffe peer is. Wees gerust: niet elke black metal-zanger die zingt dat Satan de max is, meent dat ook.” Metalmuzikant Joost Noyelle (47) lacht luidop als we hem vragen of hij in de duivel gelooft. “Neen, niet in God en al zeker niet in Satan”, klinkt het bij de brave huisvader die samen met zijn gezin in Ieper woont. De gitarist kan echter niet ontkennen dat je niet bepaald vrolijk wordt van de muziek van zijn nieuwe band Dudsekop. “Dat klopt”, zegt hij. “Al doe ik niet mee aan duivelsaanbidding, het is wel degelijk black metal. Ik verwerkte veel persoonlijke ervaringen in mijn muziek, die echt gemaakt is voor de donkere winterdagen. Het is dus een beetje raar om het nu in volle zomer naar buiten te brengen (lacht).”