Drugcampagne pleit voor veilig feesten: “Sjette geven, mo nie overdreven”

‘Knaldrang’ werd vorig jaar niet voor niets verkozen als woord van het jaar en in 2022 is de intense behoefte om te feesten nog lang niet verminderd, integendeel zelfs. “In onze jaarlijkse drugcampagne hebben we het woord ‘knaldrang’ omgezet naar een positieve slogan, met ‘Sjette geven, mo nie overdreven!’ als ingeburgerde West-Vlaamse uitdrukking”, zegt Glenn Verdru. “Eigenlijk willen we een driedelige boodschap meegeven. Feest veilig is de eerste. Je eigen grenzen kennen en elkaars grenzen respecteren is ook iets waar we op hameren. En tenslotte ook het principe om een oogje in het zeil te houden voor elkaar. Ook dat is heel belangrijk.”