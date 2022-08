Dronken bestuurder (29) verliest controle over stuur na inhaalmanoeuvre, tegenliggers in shock: “We hadden dood kunnen zijn”

De bestuurder was zaterdagnacht omstreeks middernacht met zijn Audi onderweg in de Rijselseweg in de richting van Mesen toen het in een flauwe bocht naar links plots helemaal fout ging. De bestuurder reed aan een hoge snelheid rakelings enkele bomen, reed een boompje omver, kwam in de gracht terecht waardoor hij aan het tollen ging en kwam uiteindelijk tot stilstand op z’n zijkant. De bestuurder slaagde erin om zelf uit zijn auto te kruipen en liep als bij wonder geen verwondingen op. De 29-jarige bestuurder uit Ieper bleek te hebben gedronken, zijn rijbewijs werd ingetrokken. Hij zal zich binnenkort ook moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

Op het moment van het ongeval kwam vanuit de tegenovergestelde richting het gezin van Delphine Willepotte aangereden. “We waren onderweg naar huis nadat onze dochter had opgetreden in De Panne", vertelt mama Delphine. “We hadden de gitarist eerst nog thuis afgezet. Die bestuurder was bezig met een inhaalmanoeuvre aan een veel te hoge snelheid. Ik heb nog een beetje naar rechts moeten uitwijken, maar het scheelde niet veel of hij had ons meegehad tijdens zijn roekeloos manoeuvre.” Het was na dat manoeuvre dat de jongeman de controle over zijn stuur verloor. “Hadden wij bij het afzetten van de gitarist nog een paar woorden meer uitgewisseld, we hadden dood kunnen zijn. Mijn man liep na het ongeval meteen naar zijn verhakkelde auto. Eens hij er zelf was uit gekropen was hij erg agressief en wilde niet dat we de politie belden. Ik hoop dat hij ondertussen beseft dat het niet veel scheelde of hij had een mooi gezin van drie de dood ingejaagd. Onze dochter van 16 jaar was gisteravond nog altijd aan het klappartanden toen we thuiskwamen."