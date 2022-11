Drie sterke vrouwen dingen mee naar Vredesprijs Ieper 2023: “Wie niet leefde in een land dat ons systematisch onderdrukt, kan dit moeilijk begrijpen”

Ieper“Moge de Ieperse Vredesprijs ertoe bijdragen dat onze kinderen niet alleen in vrede, maar ook voor vrede zullen leven.” De driejaarlijkse Ieperse Vredesprijs wil jongeren tonen hoe en wie er overal in de wereld voor vrede ijvert. Voor de editie 2023 staan naast drie organisaties drie vrouwen op de shortlist, die elk in hun domein ijveren voor een betere wereld. In mei weten we wie laureaat is.

De Ieperse Vredesprijs werd in 2002 voor een eerste keer uitgereikt. “Het is naast een financiële prijs vooral een educatief project voor jongeren”, zegt Iepers vredesambtenaar Filip Deheegher. “Via de prijs willen we hen tonen hoe en waar mensen zich inzetten voor vrede. Op deze manier leren de scholieren zaken kennen die ze in de reguliere schoolboeken niet te zien krijgen.” Het is Filip Deheeger die voor elke editie van de driejaarlijkse prijs een selectiecomité samenstelt. Dat bestaat uit verschillende specialisten. “We vragen telkens aan de laureaat van de laatste Vredesprijs om in het comité te zetelen. Elk lid krijgt de opdracht enkele mogelijke kandidaten naar voor te schuiven. Er wordt een lijst samengesteld van meer dan 40 kanshebbers waarvan we er een aantal selecteren. Tot nu waren er altijd vijf, maar dit keer zijn het er zes geworden.”

Vrouwelijke vredesactivisten

Tussen de genomineerden drie vrouwen die actief zijn in domeinen die momenteel heel actueel zijn: Rusland, Afghanistan en mensenhandel.

Mensenrechtenadvocate Karinna Moskalenko werd geboren in 1954 midden het Sovjettijdperk. Ze studeerde af in de rechten aan de staatuniversiteit van Leningrad. Tijdens een stage in de rechtbank van Moskou werd ze zich bewust van het feit dat het rechtssysteem in de Sovjet-Unie onrechtvaardig was en geen rechten werden toegekend aan beschuldigden die in voorlopige hechtenis zaten. “De situatie waarin deze mensen verkeerden was niet menselijk. Wie al een proces achter de rug had, was er vaak nog veel slechter aan toe. Het was voor haar dan meteen duidelijk dat ze geen actrice wilde zijn in een schijnvertoning”, vertelt Filip Deheeger.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het selectiecomité bestaat uit Sarah Adeyinka, Burgemeester Emmily Talpe, Isabelle Jones, Bert Vangheluwe, Brenda Stoter Boscolo, Wouter Sinaeve, Sybille Bauer, Nils Duquet, Filip Deheegher en Ulrich Schneckener. © RV

Karinna Moskalenko bleef niet bij de pakken zitten. “Ze besliste om zich in te zetten om de rechten van beschuldigden en de meest kwetsbare mensen te gaan verdedigen. In Moskou richtte ze het ‘Centre of Assistance to International Protection’. “ Nadat Rusland lid werd van de Raad van Europa kon ze internationale mechanismen gebruiken om in beroep te gaan tegen onrechtvaardigheden. Daardoor kon Moskalenko politieke tegenstanders van het regime en mensen die omwille van hun mening door het regime werden veroordeeld, helpen en bijstaan om hun rechten te waarborgen. Zij spande als eerste een zaak tegen de Russische Federatie voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en won die ook won.” De actuele situatie maakt haar werk er echter niet eenvoudiger op.

Ballingschap

Het verhaal van Princess Okokan leest als een roman. Ze was kok en had een eigen restaurant in Nigeria tot ze door iemand werd aangesproken om te gaan koken in Europa. Ze werd echter het slachtoffer van mensenhandelaars en bleek 50.000 dollar te moeten ophoesten. Ze belandde in de straatprostitutie, maar kon zich samen met een klant, die later haar echtgenoot werd, bevrijden. Ze startte PIAM op, een organisatie om slachtoffers van mensenhandel te identificeren en te bevrijden.

Mahbouda Seraj werd in 1948 in Kabul geboren en studeerde aan de universiteit. Ze vluchtte nadat de Sovjetunie haar land binnenviel en bijna heel haar familie werd uitgemoord. Na 25 jaar ballingschap keerde ze naar haar land terug om te strijden voor vrouwenrechten. Ze is nu directrice van het Afghan Women’s Skills Development Centre, een organisatie met als doel het lijden van Afghaanse vrouwen en kinderen te verminderen. “We moeten de jonge generaties van Afghaanse vrouwen en meisjes beschermen en opleiden”, zegt Mahbouda Seraj. “Wie niet geleefd heeft in een land dat systematisch vrouwen en meisjes onderdrukt kan dat maar moeilijk begrijpen. “

Andere genomineerden

Forbidden Stories is een netwerk met als missie het beschermen, opvolgen en publiceren van het werk van andere journalisten die worden bedreigd en gevangengezet of vermoord. Het netwerk werd opgericht door Laurent Richard, nadat hij op 7 januari 2015 werd geconfronteerd met de dood van de journalisten van Charlie Hebdo. Het International Network on Explosive Weapons is een samenwerkingsverband dat oproept tot onmiddellijke actie om menselijk leed als gevolg van explosieve wapens in bevolkte gebieden te voorkomen. De Combatants for Peace (CFP) is een beweging van Israëli’s en Palestijnen die samenwerken om een eind te maken aan de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en om een rechtvaardige vrede in de regio te bevorderen.

De Ieperse vredesdienst trekt nu naar de Ieperse scholen om jongeren duiding te geven over de kandidaten. Daarop kunnen de scholieren, en iedereen die dat wil, nog tot april stemmen kan via de www.vredesprijs-ieper.be. In mei weten we wie de laureaat is.

