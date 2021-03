Door de grote poort: klaroeners nemen afscheid van gewaardeerde medewerker Last Post met mooi eerbetoon

Kortrijk/Brugge/Ieper “Tot voorjaar 2022 annulerin­gen, 1.000 jobs op de helling”: sector van jeugdlo­gies bezwijkt onder coronacri­sis en vraagt noodsteun aan minister Demir

24 maart De sector van jeugdverblijven en -hostels bezwijkt. “Het water staat ons meer dan aan de lippen. We zien al annuleringen tot het voorjaar van 2022. Onze sector, met ruim duizend personeelsleden, dreigt te verdwijnen”, klinkt het bij Kojeva Vlaanderen vzw. De koepel voor onafhankelijke jeugdvakantie-aanbieders richt zich tot Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). Er is dringend nood aan financiële steun. De sector is goed voor 500.000 overnachtingen per jaar. Kojeva overkoepelt zo’n dertig jeugdverblijven, waaronder (vooral) aan de kust, in de Westhoek en in de Leiestreek.