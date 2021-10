Doodrijder of kille moordenaar? Davy (32) verschijnt voor assisen na dodelijke crash met z’n ex-vriendin Sharon (22): “Dit was géén ongeval”

Vleteren/Boezinge Eerste verkeers­dos­sier ooit naar assisen: doodrijder van Sharon Gruwez (22) moet zich verantwoor­den voor moord

15 oktober Voor het eerst in ons land zal het hof van assisen een ongeval met dodelijke afloop behandelen. Sharon Gruwez (22) uit Boezinge stierf bij een crash in Oostvleteren. De jonge vrouw zat als passagier in de wagen van haar ex-vriend die in een zone 50 met 194 kilometer per uur te pletter sloeg tegen een geparkeerde bus. Op alle gerechtelijke niveaus is men het eens: het ongeval werd opzettelijk veroorzaakt. Moord, dus. “De enige juiste conclusie”, zegt papa James Gruwez.