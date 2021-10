Dolle achtervolging gestolen belbus eindigt op binnenkoer kangoeroewoning in Zillebeke: “We waren precies in een film beland.”

Ieper Dankzij gulle Brit is IFFM belangrijk werk rijker: ‘A field of great sorrow and greater glory’ van illustra­tor Fortunino Matania

5 oktober Het In Flanders Fields Museum voegt met ‘A field of great sorrow and greater glory: The battle ground of Ypres’ van de Italiaanse illustrator Fortunino Matania een belangrijk werk bij haar collectie. De manier waarop het museum het schilderij in handen kreeg, maakt het helemaal mooi: een Britse verzamelaar kocht het op een veiling en schenkt het nu aan Ieper. “Het is de plaats waar het thuishoort”, zegt de gulle schenker.