Dokter Hans Feys is nieuwe hoofdarts Jan Yperman Ziekenhuis

Dokter Hans Feys is geboren in Izegem en studeerde in Kortrijk en Leuven en specialiseerde zich in orthopedie en dan vooral in rug en knie. De arts begon zijn carrière in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde en kwam in 1993 deeltijds werken in Ieper, eerst in het OLV en later in het Jan Yperman Ziekenhuis. “Sinds 1998 werkt dokter Hans Feys voltijds voor het Jan Yperman Ziekenhuis en neemt hij ook deel aan beleid als voorzitter en lid van de medische raad”, aldus Pieter-Jan Breyne, woordvoerder van het Ieperse ziekenhuis.