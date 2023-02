Does seks matter? Studiedag rond vrouwelijke kunstenaars en genderdiversiteit in musea

Geluveld Uitbater dancing Holiday Club neemt nieuwe start in Addict Club in Blaton: “Al sinds 2019 geen vergunning meer”

Uitbater Adrien De Sousa van dancing Holiday Club in de Menenstraat (N8) in Geluveld begint vanaf zaterdag 25 februari aan een nieuw avontuur in dancing Addict Club in Blaton, nabij Bernissart. Of bijna 80 kilometer verder. Daar is nu nog dancing XS Club gevestigd. “We beschikken er over twee zalen, een capaciteit voor duizend bezoekers en in de warme maanden zal er ook een terras zijn”, zegt Adrien.

6 februari