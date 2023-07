Dodelijk slachtoffer nadat trein auto grijpt op overweg: geen treinverkeer tussen Ieper en Poperinge

Het ongeval gebeurde om 5.15 uur. “De trein die even voordien in Poperinge vertrokken was, met bestemming Antwerpen-Centraal, reed op de overweg langs de Poperingseweg in Vlamertinge een auto aan”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder bij Infrabel. “Hoe dat precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk.” De treinbestuurder voerde een noodstop uit maar de auto werd tientallen meter meegesleurd. Omdat het wrak gedeeltelijk onder de trein terechtkwam, kan voorlopig niet met zekerheid gezegd worden of er nog meer inzittenden in het voertuig waren.