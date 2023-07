Dodelijk slachtoffer (27) nadat trein auto grijpt op overweg: geen treinverkeer tussen Ieper en Poperinge

MIJN DORP. Ooit directeur en politicus, maar nu is Danny Jonckheere gids in zijn Langemark: “Na fietsrit iets drinken in de Caracas”

Danny Jonckheere (63) heeft als gids in Langemark-Poelkapelle een grote passie voor geschiedenis en de Eerste Wereldoorlog. Net daarom kan je hem vaak spotten aan het Duitse oorlogskerkhof in zijn dorp. Iedereen die er passeert brengt hij graag wat kennis bij over de bijzondere begraafplaats. De voormalige schooldirecteur en gemeentepoliticus is evenwel ook nog steeds bezig met het reilen en zeilen in zijn gemeente. Want niet alles is perfect, vindt hij: “De fietspaden zijn hier in erbarmelijke staat. Dat zeg ik al zo’n dertig jaar.”