Dodelijk slachtoffer (23) nadat trein auto grijpt die op spoorweg rijdt: “Bestuurder heeft zich vermoedelijk vergist”

UPDATEIn de Ieperse deelgemeente Vlamertinge is maandagochtend een 23-jarige automobilist uit Voormezele om het leven gekomen bij een ongeval op het spoor. Vermoedelijk vergiste de man zich en is hij de sporen opgereden in plaats van de weg ernaast.

Het ongeval gebeurde om 5.15 uur. De bestuurder van een trein, die even voordien in Poperinge was vertrokken met bestemming Antwerpen-Centraal, zag plots een auto op de sporen rijden. De treinbestuurder deed een noodstop, maar kon niet vermijden dat de trein de auto aanreed en tientallen meters meesleurde. Omdat het wrak gedeeltelijk onder de trein terechtkwam, kon aanvankelijk niet met zekerheid gezegd worden of er nog meer inzittenden in het voertuig waren. Uiteindelijk bleek dat de bestuurder alleen in de wagen zat.

Vergissing

“De auto stond op de sporen. Hoe dat gebeurd is, is nog niet duidelijk. Dat zal het onderzoek van het parket moeten duidelijk maken”, zegt woordvoerder van Infrabel Thomas Baeken. “We weten wel dat de auto met de neus naar de trein gericht stond, maar het is op dit moment nog even gissen naar waarom de auto zo stond opgesteld.”

De bestuurder, een jongeman van 23 jaar, overleefde de klap niet. Hij voetbalt en zou gisteren na een wedstrijd met zijn ploegmaats naar een café vlak bij de spoorweg getrokken zijn. Het parket van West-Vlaanderen vermoedt dat hij zich bij het wegrijden heeft vergist en zo op de sporen terechtgekomen is via de bewaakte overweg. Naast de spoorweg is namelijk een gewone weg. De bestuurder is waarschijnlijk te vroeg links afgeslagen, niet op de weg, maar op de sporen. Hij heeft dan nog tien of twintig meter gereden in de hoop om van de sporen te geraken. Maar toen kwam de trein aan 120 kilometer per uur aangeraasd en is er die frontale botsing geweest.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm In Vlamertinge werd aan de overweg langs de Poperingseweg een auto gegrepen door een trein. Daarbij viel een dodelijk slachtoffer te betreuren. © Hans Verbeke

Maatregelen en sensibiliseren

Vorig jaar waren er 32 ongevallen aan overwegen. Daarbij vielen elf doden. Infrabel neemt ondertussen maatregelen en blijft waarschuwen voor de gevaren. “Als je merkt dat je om welke reden dan ook op het spoor terechtkomt met je auto, dan moet je zo snel mogelijk uitstappen en jezelf in veiligheid brengen”, zegt Baeken.

“We zetten verder ook in op technische maatregelen op het terrein. We proberen ook zoveel mogelijk overwegen af te schaffen waar dat mogelijk is. In alle andere gevallen zorgen we ervoor dat die overwegen goed onderhouden zijn en correct functioneren. Daarnaast zetten we ook in op sensibiliseringscampagnes. Ondanks al die inspanningen zien we nog heel veel ongevallen aan overwegen gebeuren. Elk ongeval is er een te teveel”, aldus nog Baeken.

Zwaar materieel

“Op de trein zat één passagier, die werd met een taxi naar het station van Ieper overgebracht”, weet Thomas Baeken. Door het ongeval was er tot 16.45 uur geen treinverkeer tussen Poperinge en Ieper. De NMBS verwees reizigers door naar de reguliere busdiensten tussen beide steden. De trein is uiteindelijk op eigen kracht verder kunnen rijden. Na enkele kleine herstellingswerken aan het spoor kon de lijn tussen Poperinge en Ieper weer vrijgegeven worden. Het parket stuurde een verkeersdeskundige om de omstandigheden van het ongeval te achterhalen. Uit het eerste onderzoek van Infrabel bleek dat de installatie aan de overweg normaal functioneerde.

LEES OOK:

Volledig scherm In Vlamertinge werd aan de overweg langs de Poperingseweg een auto gegrepen door een trein. Daarbij viel een dodelijk slachtoffer te betreuren. © Hans Verbeke

Volledig scherm In Vlamertinge werd aan de overweg langs de Poperingseweg een auto gegrepen door een trein. Daarbij viel een dodelijk slachtoffer te betreuren. © Hans Verbeke

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.