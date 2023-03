Dochter schrijft boek over schilder Eugeen Vansteenkiste: “Ieper was de stad waar hij woonde en werkte”

Beeldend kunstenaar Eugeen Vansteenkiste, geboren in Wevelgem in 1896, stierf zestig jaar geleden in Ieper. De stad waar hij woonde en werkte. Het Yper Museum bewaart verschillende werken van de kunstenaar. Hij schilderde allegorische taferelen. Zijn stijl wordt vaak ‘romantisch-visionair’ genoemd. “Zijn schilderijen staan nooit op zich, maar zijn verwerkt in op maat gemaakte omlijstingen. Die maken integraal deel uit van het werk”, klinkt het in het Yper Museum. “Overvloedig en bevreemdend typeren zijn stijl.” Zijn dochter Gisela Van Melkebeke-Vansteenkiste publiceert dit jaar een biografisch boek over het leven van haar ouders en hoe het is als kind om midden de 20ste eeuw op te groeien in een Iepers kunstenaarsgezin. Inschrijven voor de boekvoorstelling kan hier.