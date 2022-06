Dirk Debuysere wint de Ieperse cultuurtrofee Goliath 2021: “Cultuur is meer dan ‘brood-nodig’”

Elk jaar reikt de Ieperse Cultuurraad Ieper een ‘Goliath’ uit, een onderscheiding voor een persoon of een culture vereniging die zich bijzonder verdienstelijk maakte op vlak van cultuur. De ‘Goliath’ is de nieuwe naam voor de Ieperse cultuurtrofee. Het kan gaan om een uitzonderlijke artistieke of culture activiteit, een bijzondere prestatie of een verdienste tijdens verschillende jaren.

Bruggen slaan

De Goliath 2021 is dit jaar voor Dirk Debuysere. Debuysere is gekend in het Ieperse cultuurlandschap. Naast zijn professionele ervaring binnen het onderwijs engageerde hij zich jarenlang voor het Davidsfonds. “Ik ben verheugd dat we opnieuw de Goliath kunnen uitreiken en opnieuw aan een zeer verdienstelijke laureaat”, zegt Gilbert Ossieur, voorzitter van de Ieperse cultuurraad. “Dirk Debuysere is al vele jaren actief in het bevorderen van cultuur op heel verschillende vlakken. In middens van het Davidsfonds is hij niet weg te denken uit het cultuur beleven in Ieper. Hij kent de kunst om bruggen te slaan naar het brede veld van cultuurverenigingen.”

Dirk Debuysere verzorgde taalinitiatieven zoals het Groot Nederlands Dictee en de Taaltrofee Nederlands. Hij lag mee aan de basis van het concept en de uitbouw van Davidsfonds Academie Vlaanderen-breed. Bij het organiseren van culturele activiteiten zocht hij vaak naar samenwerking met andere Davidsfondsafdelingen en plaatselijke verenigingen. Enkele opmerkelijke initiatieven en realisaties van Davidsfonds Ieper tijdens zijn voorzitterschap zijn het Guido Gezelleproject in 1999 met de renovatie van het Guido Gezelleplein, de viering 125 jaar Davidsfonds Ieper in 2011 en tal van lezingen en cursussen.

Vitamine C

“We zijn dankbaar voor die erkenning, maar beseffen dat dit nog méér een appreciatie is voor alle bestuursleden en medewerkers, voor alle projectmedewerkers en partnerverenigingen waarmee we via Davidsfonds in de voorbije 30 jaar in Ieper en Vlaanderenbreed cultuur naar mensen en mensen naar cultuur mochten brengen”, reageert Dirk Debuysere. “Cultuur blijft meer dan ‘brood-nodig’, cultuur is het peper en zout, cultuur is de vitamine C in onze maatschappij. Cultuur verbindt en verrijkt, cultuur is horen, zien, voelen, smaken en ruiken tegelijkertijd.”