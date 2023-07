Directeur Sandrin Coorevits blikt terug op 5 jaar Yper Museum: “Ik ken mijn plaats, namelijk onderaan”

Op 1 juli 2018 opende in Ieper het Yper Museum plechtig de deuren. Om dat te vieren staan heel wat activiteiten op het programma. Wie de afgelopen 5 jaar alles wel heel intensief meemaakte was directeur Sandrin Coorevits. “Met het Yper Museum kunnen we gelukkig heel veel organiseren en dankzij een kleine maar vooral enthousiaste museumploeg.”