Dieven breken tuinberging open en nemen zes dure fietsen mee: “Enkel de kinderfietsen hebben ze laten staan”

Een gezin met drie kinderen uit Ieper is in de nacht van zondag op maandag het slachtoffer geworden van een opvallende inbraak. Dieven gingen er vandoor met zes fietsen en heel wat andere waardevolle spullen. Die stonden gestald in de tuinberging.

Het was een koude douche toen het gezin van Krist Vanhaverbeke en Lennie Vermeulen maandagochtend de inbraak ontdekten in hun achterbouw in de Capucienenstraat in Ieper. “Toen de kinderen naar school wilden vertrekken, stelden we vast dat onze tuinberging bijna volledig was leeggeroofd”, zegt vader Krist. “Opvallend genoeg waren alleen de drie kinderfietsen onaangeroerd gebleven.

Een stadsfiets, vier racefietsen en twee mountainbikes, werden dan weer wél meegenomen. “Alles samengeteld voor heel wat geld, dus”, vertelt Krist. “Er verdwenen ook twee motorhelmen en drie motorjassen. De daders moeten zich minstens met een bestelwagen verplaatst hebben, want anders kan je zoiets toch niet meenemen? We vragen ons af of dit een goed voorbereid werk is of toch eerder toeval…

Volledig scherm Bij het gezin uit de Capucienenstraat in Ieper verdwenen zes fietsen, waaronder ook een fraaie stadsfiets. © RV

Grote impact

Het gezin is geschokt, verdrietig en gefrustreerd. “We gebruiken onze fietsen zeer vaak. De diefstal heeft dus een grote impact op ons gezin. Het gevoel dat criminelen onze eigendom zijn binnengedrongen, is niet fijn. Anderzijds zijn we enigszins opgelucht dat ze niet in onze woning zijn geweest.”

Het echtpaar hoopt dat één of meerdere fietsen links of rechts nog opduiken, op straat of online. “De politie is vaststellingen komen doen, blijkbaar zijn we niet de enigen die de jongste tijd slachtoffer zijn geworden”, zegt Krist.

Volledig scherm Bij het gezin uit de Capucienenstraat in Ieper verdwenen zes fietsen, waaronder twee mountainbikes. © RV

