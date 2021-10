Dief belbus na achtervolging door politie gevat in Ieper

Ieper Schoolhond helpt de kleuters van ’t Augustijn­tje: “Zoë stimuleert kinderen om te praten”

5 oktober Maandag was het Werelddierendag, maar in kleuterschool ’t Augustijntje in Ieper is het elke dag Werelddierendag. De school begon een project met hond Zoë, die de verlegen kleuters over de schreef moet trekken om luidop te praten. “Het is niet erg als een kleuter een woord verkeerd uitspreekt. Een schoolhond is geduldig, geeft geen commentaar en zal niemand uitlachen of verbeteren.”