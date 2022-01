“Die kille, blauwe ogen... daar zat geen gevoel in.” Daniël Scholeer, het monster van Elverdinge, moordde op 17-jarige leeftijd zijn hele familie uit

“Een extreem gevaarlij­ke psychopaat met een reële kans op herval”: Marc Gevaert, de killer van Brugge, pleegde twee roofmoor­den in elf dagen

Kort voor de zomer van 1999 wordt de Brugse regio in amper elf dagen opgeschrikt door twee brutale roofmoorden. Een omgebouwd alarmpistool op een zolder leidt de speurders naar Marc Gevaert: een 33-jarige visboer die net vrijgelaten is uit de gevangenis. Gevaert vermoordt taxichauffeur Roger Vanhaelemeersch (62) en Fernand Verstappen (53) voor amper 375 euro. “Ik had maar één broer en die is me afgenomen”, getuigt broer Pierre Verstappen 21 jaar later.

3 januari