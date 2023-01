Dertiger krijgt 18 maanden cel voor diefstal van wagens van groendienst en OCMW

Beselare Doortocht van Beselare krijgt trajectcon­tro­le: “Volgens tellingen passeren daar zo’n 16.000 voertuigen per dag”

In de doortocht van Beselare komt er over een afstand van zo’n 1,4 kilometer in de Wervik- en Beselarestraat trajectcontrole. Op deze drukke gewestweg (N303) is de maximum toegelaten snelheid vijftig kilometer per uur. “Er zal worden gesanctioneerd vanaf 56 kilometer per uur”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#Team8980). De trajectcontrole komt tussen het kruispunt van de Beselarestraat en de Markizaatstraat en de kledingzaak FortyFour in de Wervikstraat, waar de flitspaal dan weer verdwijnt.

10 januari