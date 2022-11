Deel kangoeroewoning onbewoonbaar na brand in Zillebeke

De brand ontstond rond 12.30 uur in de woning in de Zillebekevoetweg. Het vuur zorgde voor een felle rookontwikkeling die zich snel over de rest van één deel van de kangoeroewoning verspreidde. Het zorgde er voor dat dit deel onbewoonbaar is. De volledige benedenverdieping liep ernstige rook- en brandschade op, de bovenverdieping vooral rookschade. De brandweer van de zone Westhoek had het vuur wel snel onder controle. “In het tweede deel van de woning is er amper schade”, aldus Kristof Louagie van de brandweer. “De bewoners zullen daar kunnen blijven wonen.” Op het ogenblik van de brand waren 4 bewoners aanwezig. Zij konden allen veilig ontkomen.