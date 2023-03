De winterse sneeuwbuien bedekken Westhoek met wit tapijt

LEVENSVER­HAAL. Oud-de­caan en ereburger van Langemark Johnny Devreker (80) overleden: “Mijn doctoraat was een zware dobber en kostte me 10 jaar”

Hij was ereburger van Langemark-Poelkapelle en was jarenlang de bezieler van de archeologische opgravingen in het Turkse Pessinus. Hoogleraar en oud-decaan Johnny Deverker droomde er ooit van om aan ‘zijn’ UGent een groot departement te vormen met alles wat verband hield met de oudheid. Op 27 februari overleed hij in Gent op 80-jarige leeftijd. Wie was deze man met een rijkgevuld academisch leven?