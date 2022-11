De Sint komt naar Ieper, de deelgemeenten en naar Bellewaerde

Westvleteren/Poperinge Derde landbouw­loods in één week uitgebrand in Westhoek

In de Westhoek is maandagavond een derde landbouwloods in één week uitgebrand. Dit keer moest een hangar met stro bij een hoeve in Westvleteren eraan geloven. Er kwam bij de brand ook asbest vrij.

