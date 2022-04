De paasfoor, een rommelmarkt en een zangfeest: onze tips voor een weekend

Zuid-West-VlaanderenNaast de traditionele 1 mei-vieringen staan er dit weekend heel veel andere leuke evenementen op het programma. In Poperinge is er een (bier)rommelmarkt en in Kortrijk kan men voor de laatste keer naar de paasfoor. Of wat denk je van een circusvoorstelling in Ieper? Hieronder vijf tips voor een fijne uitstap.

’t Rommelt in Poperinge

Voor de 25ste Antiek- en Rommelmarkt op 1 mei in Poperinge komt een professionele antiekkenner de waarde van jouw schatten op zolder bepalen.

Dit jaar viert de 1 mei-Rommelmarkt in Poperinge zijn 25ste verjaardag. Dat wordt gevierd met een heuse bierrommelmarkt op de binnenkoer van het Hopmuseum. Er worden bierviltjes, bierglazen en andere biergerelateerde spullen aangeboden. Daarnaast toveren de organisatoren het centrum om tot een grote brocantemarkt met maar liefst 400 standen. Op het Voornhof is er de jaarlijkse kinderrommelmarkt. Die start op 9 uur. De gewone rommelmarkt om 7 uur. Leuk is dat naar aanleiding van de 25ste editie een professionele schatter spullen onder de loep komt nemen. Meer info via poperinge.be/rommelmarkt.

Paardensport in Waregem

In Waregem schiet het drafseizoen op gang met allerlei leuks.

In de hippodroom in Waregem gaat op 1 mei het drafseizoen van start. Het evenement KUB Koercheval schiet alles op gang. Tussen 14 uur en 19.30 uur staan verschillende drafrennen en een galopkoers op het programma. Daarnaast pakken de organisatoren uit met onder meer een cafékoerse. Daarin nemen verschillende lokale cafébazen het tegen elkaar op. In de foute koers trekt de man zijn vrouw vooruit in een sulky. Dj’s, dansers en vuurspuwers sluiten het geheel af. Meer info via koerscheval.be.

Laatste foorweekend in Kortrijk

Zelfs onze minister van Justitie bracht een bezoek aan de Kortrijkse paasfoor.

Dit weekend kunnen kermisfanaten een laatste keer de Kortrijkse paasfoor aandoen. Op de slotdag, 1 mei, kan je dat doen aan verminderde prijs. Leef je nog eens goed uit op de Techno Power, de Booster V Maxx en het loopspookhuis The Walking Dead, allemaal attracties die voor een eerste keer te zien zijn op de foor. Voor de echte waaghalzen is er de XXL, die snelheden van 100 km per uur haalt en waarbij je tot 50 meter hoog wordt rondgeslingerd. Niet voor een gevoelige maag. Meer info via Kortrijk.be/paasfoor.

Circus in Ieper

Spektakel verzekerd tijdens circus Pepino.

Dit weekend is aan het Hamiltonpark in Ieper circus Pepino te vinden. Pepino brengt een traditioneel circusprogramma van 90 minuten. Er zijn jongleurs, trapeze, acrobaten en een clown van de partij. Ook geitjes en pony’s, Belle en het beest, Olaf en Mickey Mouse zijn van de partij. Reserveren is niet mogelijk, maar ter plaatse kunnen op voorhand tickets worden gekocht. De toegang kost 10 euro of 15 euro. De voorstellingen staan gepland op zaterdag 30 april van 16 uur tot 17.30 uur en op zondag 1 mei van 14 uur tot 15.30 uur. Meer info via circuspepino@hotmail.com.

Zingen voor Oekraïne in Roeselare

In Roeselare zingen verschillende koren het volkslied van Oekraïne.

Op het Muntplein in Roeselare vindt zaterdag een bijzonder muzikaal moment plaats. De koren uit Roeselare werd gevraagd het Oekraïense volkslied aan te leren. Ter plaatse proberen de organisatoren iedereen mee te nemen in de mooie hymne. Ook de Oekraïense muzikant Chaïm Rosenbaum komt enkel liederen brengen. Geboren in Odessa trok Chaïm met zang en gitaar de wereld rond als een tot de verbeelding sprekende ‘verteller’ van oude liederen uit de Oekraiens-Pools-Joodse muziektraditie. Sinds enkele jaren woont hij in Brussel. “Met dit initiatief willen we blijvende aandacht en solidariteit vragen voor alle vluchtelingen waar ook ter wereld”, aldus de organisatoren. Het evenement vindt plaats op zaterdag 30 april tussen 14 uur en 17 uur. Meer info via leensercu@gmail.com.