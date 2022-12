De ‘100 uren van ART Vort’n Vis’: “Hulp bieden aan mensen die het nodig hebben”

Na 2 donkere coronajaren gaan de vrijwilligers van het autonoom regionaal trefpunt (ART) Vort’n Vis opnieuw voor een volle 100-urenmarathon. Het evenement begint op maandag 26 december om 16 uur en eindigt op vrijdag 30 december. “Diversiteit op alle vlakken is waarvoor onze vereniging staat”, zegt Sarah Bisschop van Vort’n Vis. “Sinds het ontstaan van ART Vort’n Vis in 1989 staat de vzw voor méér dan muziek alleen. Net als bij zustervereniging Ieperfest werken we, naast het muzikale programma, al meer dan 15 jaar een programma uit rond actuele en maatschappelijke thema’s onder de noemer ‘More Than Music’ (MTM). De ‘Do It Yourself’ en ‘Think Globally, Act Locally’ principes bij ons, komen tijdens onze 100 uren zeker aan bod.”

Hulp vragen

De aftrap van de festiviteiten vindt plaats op maandag 26 december met Hippy Mondays met een concert van Phat Bass Mountain Boys. Op dinsdag worden er spelletjes gespeeld, is er een vistaffette en wordt samen karaoke gezongen. “Op donderdag focussen we ons dan op mentale zorg”, aldus Sarah. “Niet alleen onze vzw kreeg af te rekenen met heel wat tegenslagen tijdens het coronatijdperk, er zijn heel wat mensen waarvan we het verhaal niet kennen. Het is niet altijd gemakkelijk om hulp te vragen, maar misschien kunnen we het wel aanreiken die dag. Het is de bedoeling dat we op een laagdrempelige manier enkele zaken op poten zetten om mensen eventjes wakker te maken of om gewoon te herinneren dat ze voor zichzelf moeten zorgen. Misschien creëren we die dag voor die mensen enkele lichtjes in de duisternis.” Als afsluit van de week organiseert de ploeg van Ieperfest een showcase met enkele concerten.