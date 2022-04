Dakwerker (28) speelt voor 8.000 euro werkmateriaal kwijt bij inbraak in bestelwagen

Westouter De molen die Westouter 20.000 frank kostte, maar er nooit z’n werk deed: ontdek verhaal achter 19de-eeuws bouwwerk tijdens expo en bezoek

De Lijstermolen in Westouter is gerestaureerd en weer klaar om te malen. Dit weekend wordt de werking van de molen voorgesteld aan het publiek met een begeleid bezoek en tentoonstelling over het 19de-eeuws bouwwerk. “Het is een fantastisch machine waarop we trots mogen zijn”, aldus schepen Bart Vanacker, die momenteel een opleiding volgt om molenaar te worden.

