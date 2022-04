Dak van ontmoetingscentrum Vlamertinge wordt vernieuwd: “Goed voor een besparing van 12,1 ton CO2 per jaar”

Ledverlichting

Met de ingreep bespaart de stad 12,1 ton CO2 per jaar. De totale investering bedraagt 130.000 euro. De dakisolatie zelf kost een 38.703 euro exclusief btw. Via het Fonds Culture Infrastructuur (FOCI) Vlaanderen, onder het thema energiebesparende maatregelen, ontving Stad Ieper een subsidie van 23.212 euro. De subsidie is maximum 60 procent van de isolatiekosten. “Het ontmoetingscentrum kreeg al een nieuw dak voor het sportgedeelte en een nieuwe energiezuinige stookketel. Die is goed voor 29 ton CO2-besparing”, aldus schepen van Duurzaamheid Valentijn Despeghel (Vooruit). “De verlichting in het sportgedeelte werd onlangs vervangen door energiezuinige ledverlichting, nog eens goed voor 26 ton CO2-besparing. Op gans de site besparen we nu al 67,1 ton CO2, dat is te vergelijken met 335.500 km niet gereden wagenkilometers per jaar. Met al deze investeringen beperken we de CO2-uitstoot en verlagen we de energiekosten van het gebouw.