Cyriel (17) sterft twee maanden na botsing met vrachtwagen

Kortrijk/Izegem/Brugge ASSISEN. Ramzes Takaev (48) schuldig aan doodslag op Pascal Bauwens (40): “Er is niet de minste twijfel dat hij het slachtof­fer neersloeg”

In het Brugse assisenhof is Ramzes Takaev (48) uit Izegem schuldig bevonden aan doodslag op Pascal Bauwens (40). De Kortrijkzaan werd bijna vier jaar geleden het hoofd ingeslagen in zijn woning in Kortrijk. Takaev, die klant was bij Bauwens, heeft altijd ontkend dat hij iets te maken had met zijn dood. Volgens de Tsjetsjeen zat hij op het toilet toen de feiten plaatsvond.

18 november