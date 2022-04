CWGC leidt werknemers op tot ‘meester-steenkapper’: “We mogen deze kennis niet verloren laten gaan”

IeperHoewel hij al een stuk in zijn vijftiger jaren is, volgt Ludo Lamerand uit Zillebeke bij de Commonwealth War Graves Commission de opleiding tot ‘meester-steenkapper’. De CWGC zorgt er op die manier voor dat de specifieke kennis nodig om zerken te onderhouden niet verloren gaat. “Zelf thuis ga ik aan de slag”, weet de steenkapper.

Ludo Lamerand (55) uit Zillebeke werkt 16 jaar bij de CWGC en wil nog voor hij op pension gaat de titel van ‘Meester in het steenkappen’ behalen. Ludo is van opleiding metser-ijzerbinder-bekister en werkte voor hij bij CWGC terecht kwam in de wegenbouw. “Ik ben geboren en getogen in Zillebeke en als kind speelden we vaak op Hill60”, vertelt Ludo. “Ik kijk al heel mijn leven uit op de vele oorlogsbegraafplaatsen in de streek. Op een bepaald moment kwam er een plaats vrij bij de CWGC en waagde ik mijn kans. Aanvankelijk plaatste ik zerken en legde ik funderingen aan. Toch wou ik mij graag specialiseren. Het mooie is dat je hier bij de CWGC kansen krijgt dat te doen. Ondertussen werkt mijn zoon Jody (34) hier ook, wat het extra fijn maakt. Ik doe dit werk erg graag, zodanig graag zelfs dat ik ook thuis stenen ben beginnen kappen. Daar laat ik mijn fantasie echter wel meer de vrije loop, wat hier natuurlijk niet kan.”

3 modules

De CWGC leidt haar werknemers intern op om de kennis niet verloren te laten gaan. “Wij moeten onze mensen zelf trainen, want wat wij doen bestaat nergens elders”, zegt assistent-manager Lander Soens. “We nemen personen aan die uit een steenkapperij komen, maar die doen meestal productiearbeid. Hier doen we echter iets helemaal anders. Als we iemand aannemen dan kost het wat tijd voor die alles kan wat we van hem verwachten. De kwaliteit moet echt top zijn. Het is dan ook belangrijk dat we onze personeelsleden in de watten leggen, zodat ze niet weglopen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ludo Lamerand is momenteel bezig aan de 2de module om ‘skilled worker’ te worden. © Henk Deleu

Personeelsleden van de CWGC kunnen zich vrijwillig inschrijven voor de cursus ‘meester-steenkapper’ en doorlopen doorheen het traject 3 modules. “In de 1ste module ga je van beginner naar ‘semi-skilled worker’”, verduidelijkt Lander Soens. “In de volgende stappen gaat het van ‘skilled worker’ tot uiteindelijk ‘Meester in het steenkappen’. Dat gebeurt niet in een-twee-drie. Veel van onze werknemers doen er hun volledige loopbaan over om tot het hoogste niveau te komen.”

Tuinmannen

“Tijdens de cursus is het de bedoeling dat de oude generatie haar kennis overdraagt aan de jongere gasten. Op die manier wapenen we ons op de toekomst.” De CWGC heeft team van 30 mensen die instaat voor het onderhoud en het metselwerk op begraafplaatsen in een regio die zich uitstrekt over heel West-Europa. “Sommige van onze begraafplaatsen kunnen door onze ploegen maar 1 keer in de 5 jaar worden bezocht”, aldus de assistent-manager. “We moeten onze mensen dus heel efficiënt inzetten. Het is dus de bedoeling dat we in de nabije toekomst de volgende generaties steenkappers klaarstomen, zodat de enorme taak van het onderhoud en restauratie van de begraafplaatsen kan worden verdergezet.” De CWGC zorgt ook voor gelijkaardige opleidingstrajecten voor de metsers en tuinmannen.

Volledig scherm De cursus bestaat uit 3 modules. © Henk Deleu

Volledig scherm Een ‘meester-steenkapper’ moet complex beeldhouwwerk aankunnen. © Henk Deleu

Volledig scherm Het graveren van de zerken behoort tot het takenpakket van de steenkappers :”Dit soort werk vind je alleen bij ons.” © Henk Deleu