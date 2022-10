Crowdfunding voor behoud en herstel Yorkshire Trench & Dugout: “Er is snel actie nodig”

Op 24 oktober 2020 verscheen er in de Engelse krant The Yorkshire Post een interview met John Morrison, die zich opwierp om de Yorkshire Trench & Dugout in Boezinge te redden. De enige overgebleven originele loopgracht uit de Eerste Wereldoorlog in de noordelijk Ieperboog is er slecht aan toe. De site werd ontdekt door De Diggers, een groep amateurarcheologen onder leiding van Patrick Van Wanzeele. Samen met vrijwilligers maakte hij de loopgraaf weer toonbaar. Door de wisselende waterstanden krijgt de originele houten structuur van de twee dugout-toegangen het echter zwaar te verduren. De wanden brokkelen af en daardoor is er een deel niet meer toegankelijk. Ook het vlonderpad op het tracé en de infopanelen zijn dringend aan vernieuwing toe. John Morrison zette vanuit Engeland een crowdfunding op poten en verzamelde zo al 10.000 pond.

The Salient Illustraded

Dat bedrag is echter lang niet genoeg, maar de Engelsman krijgt nu hulp van het In Flanders Fields Museum (IFFM). Ondertussen kon het museum al een subsidie van 30.000 euro binnenrijven in het kader van het themajaar LANDSCAPES – Feel Flanders Fields. Dat grote project gidst de bezoeker door het door WO I-gelittekende landschap van de Westhoek. “We zochten naar manieren om het bezoek aan onze regio opnieuw aantrekkelijk te maken voor vooral Britse schoolgroepen”, zegt Stephen Lodewyck, directeur van het IFFM. “We dokterden daarom het project ‘The Salient Illustraded’-tour uit, waarin naast Hoeve Klein Zwaanhof ook de Yorkshire Trench & Dugout is opgenomen. Het was dus ook voor ons het moment om iets te doen voor de site, wat ook nodig is, want ze is inderdaad in slechte staat. Met de subsidie kunnen we alvast het vlonderpad en de infopanelen in ere herstellen.”