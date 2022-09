Corneelkring Brielen zoekt dansers voor ‘Magic Palace’: “Wie graag dans is welkom”

Corneelkring Brielen is een theatergezelschap dat 2 producties per seizoen opvoert. De eerste voorstelling voor dit seizoen wordt ‘The Magic Palace’. “Dat stuk is het resultaat van tientallen getuigenissen van Antwerpse senioren uit rust- en verzorgingstehuizen over het uitgaansleven in de jaren ‘30 in Antwerpen”, zegt Filip Deheegher van de kring. “Zij vertelden over hoe het er aan toe ging in de danszalen, over de meisjes die wachten en de jongens die uitnodigden voor de dans, over de kledij die ze droegen, over muurbloempjes en versierd worden en over de jongens die de meisjes naar huis brachten. Maar bovenal werd er gedanst, en vooral nieuwe dansen die via de havens bij ons in de danszalen arriveerden: de charleston, de foxtrot, de boston en de quickstep. Een wals zo nu en dan mocht evenmin ontbreken in deze danspaleizen.”