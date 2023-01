Corneelkring brengt 'Een zwarte Pool': “Een komedie over een relationele soep met heerlijk rake en giftige dialogen”

Lily en Simon zijn een getrouwd koppel. Alhoewel. Getrouwd zeker, maar een koppel? Om een kat een kat te noemen, hun huwelijk heeft zo stilletjes aan zijn houdbaarheidsdatum bereikt. En het etentje dat door hen vanavond georganiseerd wordt, dreigt een ietsiepietsie in het honderd te lopen. Suzanne, zo een beetje een mentor voor al haar vriendinnen en bliksemafleider bij party-gelegenheden, komt niet. Dus moeten ze het dan maar gezellig maken met zijn viertjes, met Daan en Marguerite. Maar zodra de gasten arriveren wordt het duidelijk dat onderliggende spanningen de pret kunnen en zullen bederven. Gelukkig is er toch nog Zygmynt, een Pool die is komen ‘aanwaaien’ via Binnenlandse Zaken en hier allerhande karweitjes opknapt. In het zwart. Onze hardwerkende Pool doet zijn verdomde best om iedereen te motiveren een betere versie van zichzelf te worden. Hij brengt een open en frisse blik mee, een luisterend oor en liters wodka. Maar of het hem gaat lukken, is de vraag.