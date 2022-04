Commonwealth War Graves Commission ontwerpt duurzame herdenkingskrans: “Wilgentakjes symboliseren het eeuwige engagement om voor de gesneuvelden te zorgen”

Ook bij de CWGC, die wereldwijd in meer dan 150 landen op zo’n 23.000 locaties, graven en monumenten beheert, wordt nagedacht over duurzaamheid. Zo composteert de organisatie in Ieper haar eigen groenafval. “Nu bieden we ook een biologisch afbreekbare herdenkingskrans aan”, zegt Geert Bekaert, directeur CWGC Centraal- en Zuid-Europa. De commissie gaat daarvoor in zee met een lokale leverancier. Ook dat uit milieuoverwegingen. “In samenwerking met groencentrum Ieperplant kozen we voor een ontwerp dat uit natuurlijke materialen bestaat met een symbolische link naar de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Niet alleen wordt de krans gemaakt met de hand, we kiezen wilgentakken als basismateriaal. Wilgentakken werden in de loopgraven vaak gebruikt om muren te verstevigen. Nooit verwelkende wilgentakjes symboliseren het eeuwige engagement van de CWGC om voor de gesneuvelden te zorgen. Het rode gedroogde bloemetje voegt een kleurige toets toe, verwijzend naar de typische rode rozen die in de zomer op de begraafplaatsen bloeien. Wanneer we de krans na een tijdje van de begraafplaats moeten verwijderen, gaat die naar onze eigen compostboerderij, en voedt later terug de bloemenborders op onze begraafplaatsen. Anderzijds gaat de opbrengst van de verkoop naar onze Foundation, een educatieve dochterorganisatie gericht op herinneringseducatie.” De krans is te koop in het informatiecentrum van CWGC in de Menenstraat in Ieper en kost 25 euro. Bij de krans krijgt de bezoeker een biologisch afbreekbaar kaartje, waarop men een persoonlijke boodschap kan achterlaten bij een graf of monument.