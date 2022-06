Commonwealth War Graves Commissien organiseert jobdag: “Dagelijkse zorg voor uniek historisch erfgoed in de regio”

De CWGC, in de volksmond al eens ‘de Engelsche kerkhoovn’ genoemd, staat sinds jaar en dag met grote zorg in voor het onderhoud van de vele militaire begraafplaatsen wereldwijd, ook in de Westhoek. “De mensen die bij ons werken dragen dagelijks met hart en ziel bij tot een nobel doel: ze zorgen ervoor dat zij die sneuvelden voor onze vrijheid nooit worden vergeten”, zegt Stefanie De Man, HR Manager voor de CWGC in Centraal- en Zuid-Europa. “We zijn momenteel druk op zoek naar nieuwe medewerkers om de commissie te versterken. We hebben nood aan mensen voor onze tuinbouwafdeling in de Ieperboog, maar ook administratieve en managementfuncties voor ons regiokantoor in het hartje van Ieper.”

Opleiding

De Commissie zoekt gedreven tuiniers om de begraafplaatsen in de buurt van Ieper te verzorgen en te onderhouden. Met de zomer in het verschiet worden de werkzaamheden op de begraafplaatsen opgedreven: grasmaaien, wieden, afboorden en verzorgen van de bloemenborders. Ook mensen met geen relevante opleiding of ervaring komen aanmerking: de CWGC geeft interne trainingen en leidt mensen op tot hoveniers.

Daarnaast zoekt de Commissie een teamleader voor de hoveniers van de ‘Hill 62’- begraafplaatsengroep. “Een uitdagende, leidinggevende functie die verantwoordelijk is voor de dagelijkse planning van het onderhoud van ruim 30 begraafplaatsen rond Ieper”, zegt Stefanie De Man.

Griekenland

Als internationale organisatie staan verschillende diensten paraat achter de schermen. Mensen zonder groene vingers kunnen aan de slag bij de CWGC, want vacatures in administratieve en leidinggevende jobs in de boekhouding, aankoop & facility en preventie wachten momenteel op de geschikte persoon. Voor het managen van de aankoop van allerhande materialen, beheren van onze gebouwen en installaties, inclusief ons wagenpark, zoekt de CWGC een ‘Professional Service Manager’. De kandidaat staat in voor het reilen en zeilen van deze taken en teams over gans Centraal-en Zuid-Europa en reist regelmatig. Ook in de boekhoudafdeling zoekt de CWGC versterking. In deze functie mikt de Commissie op een boekhoudkundige medewerker (deeltijds) iemand die instaat voor het afhandelen van facturatie, claims, VISA en btw-aangiftes. In deze rol zijn er heel wat contacten met de collega’s in Griekenland en Larnaca (Cyprus). Tenslotte is er nood aan een preventieadviseur. “De CWGC stelt meer dan 250 mensen tewerk in de regio Centraal-en Zuid-Europa en op haar honderden begraafplaatsen verwelkomt ze jaarlijks miljoenen bezoekers”, zegt Stefanie De Man. “Op veiligheid-en gezondheid wordt niet ingeboet. De preventieadviseur van de organisatie is het eerste aanspreekpunt, en kent de nieuwste wetgeving over veiligheidsprocedures- en voorschriften, adviseert het management en voert audits uit tijdens verschillende internationale sitebezoeken.”

Dagelijks werk

“Tijdens de jobdag kunnen geïnteresseerden een babbeltje slaan met eventuele toekomstige collega’s, een blik achter de schermen werpen van het dagelijkse werk en uitgebreid vragen stellen over de jobs. Mijn collega’s en ik van de personeelsdienst zijn aanwezig en kijken er naar uit om de kandidaten te leren kennen!” aldus nog de HR Manager.

De jobdag vindt plaats op 11 juni tussen 10 uur en 15 uur en dat op Ypres Reservoir Cemetery aan de Plumerlaan in Ieper. Het evenement is vrij toegankelijk en gratis parkeren kan ter hoogte van de Plumerlaan en het Minneplein. Vooraf laten weten dat je komt, kan door te registeren op www.eventbrite.com/e/tickets-open-job-dag-341961615397 of te mailen naar csea.careers@cwgc.org. Meer info via www.cwgc.org/who-we-are/careers/ en www.vdab.be/vindeenjob/bedrijven/3990/commonwealth-war-graves-commission.

Hoofdhovenier Jeffrey Ketels neemt de bloemenborders onder handen op CWGC Bedford House Cemetery in Ieper.

Er is heel wat groen te onderhouden op de militaire begraafplaatsen van de CWGC.