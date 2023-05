CinéConge brengt opnieuw films op een unieke locatie

Man scheldt agenten en brandweer de huid vol nadat hij betrapt wordt op illegaal verbranden van afval

De zaakvoerder van een stoeterij in Loker riskeert een gevangenisstraf voor het illegaal verbranden van afval. Toen de politie en brandweer arriveerden, schold hij hen de huid vol als ‘motherfuckers en assholes’. Volgens de man slaan de beschuldigingen op niets. “De brandweer was agressief tegen mij, ik heb dan uit frustratie in het rond gevloekt”, klinkt het.