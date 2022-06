Chapewerken in de Bukkerstraat

Oedelem Op huizen­jacht in... Oedelem: “Volks, landelijk gelegen en vlot te bereiken, maar toch nog betaalbaar”

Voor jonge gezinnen die de Brugse binnenstad willen ontvluchten, is Oedelem al langer een toevluchtsoord. Opvallend genoeg vinden de laatste tijd ook steeds meer Gentenaars de weg naar de Beernemse deelgemeente. Maar wat is nu juist de succesformule van Oedelem? En hoeveel geld moet je er momenteel op tafel leggen voor een eigen woning of appartement? Wij vroegen het aan Céline Van Hoecke van Perspectief Vastgoed. De makelaarster is geboren en getogen in Oedelem en dan ook de geknipte persoon om ons rond te leiden.

