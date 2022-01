Celstraf met uitstel voor ‘Jambersboeren’ Joël (82) en zoon Marc (54) voor milieumisdrijven

Ieper Ieperse Annabel Verbeke met ‘Four Seasons in a Day’ genomi­neerd voor De Ensors: “Mooi dat documentai­res niet langer stiefmoe­der­lijk worden behandeld”

Met haar documentaire ‘Four Seasons in a Day’ dingt de uit Ieper afkomstige regisseur Annabel Verbeke mee naar de Ensor voor Beste documentaire (Film). Ook met haar vorige film ‘We Will Remember Them’ verscheen ze al in de nominaties. “Ik ontken niet dat winnen de kers op de taart zou zijn.”

4 januari