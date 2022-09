Carl Vulsteke (40) behaalt de gouden award op ‘De Vlaamse Tuinaannemer’ met landschapstuin in Vlaamse Ardennen: “Bevestiging harde werk en gezonde ambitie”

BoezingeTuinaannemer Carl Vulsteke uit Boezinge viel, nadat hij er 10 jaar geleden al eens in slaagde, opnieuw in de prijzen op de wedstrijd ‘De Vlaamse Tuinaannemer’. De tuinaannemer won in de categorie ‘Tuinen groter dan 1.000 uitgevoerde m²’ de gouden award. “Een perfecte symbiose tussen tuin en landschap”, zegt de jury over het project van de Boezingenaar.

‘De Vlaamse Tuinaannemer’ werd 26 jaar geleden als wedstrijd in het leven geroepen om het vakmanschap van de tuinaannemers in Vlaanderen te ondersteunen. “Door individuele tuinaannemers een prijs toe te kennen voor hun vakbekwaamheid, willen we promotie maken voor het beroep van tuinaannemer en voor duurzame, kwaliteitsvolle tuinen in het algemeen. Het inschakelen van een vakman resulteert immers in mooie en degelijk uitgevoerde tuinconcepten”, aldus de organisatoren. De wedstrijd wordt opgedeeld in drie oppervlaktecategorieën: tuinen kleiner dan 250 uitgevoerde vierkante meter, tuinen tussen de 250 en de 1000 uitgevoerde vierkante meter en tuinen groter dan 1.000 vierkante meter. Daarnaast zijn er nog prijzen te behalen in de categorieën ‘Groen kleurt’ en ‘Jong Talent’. Tuiniers die willen meedingen naar een medaille moeten een project indienen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De winnende tuin ligt in de Vlaamse Ardennen. © Studiopsg

Zwemvijver

Voor deze editie deed ook tuinaannemer Carl Vulsteke van Tuinen Vulsteke uit Boezinge dat en niet zonder resultaat. In de categorie ‘Tuinen boven de 1.000 m²’ behaalde de tuinaannemer goud. Daarmee is de veertiger niet aan zijn proefstuk toe, want 10 jaar geleden viel hij al eens in de prijzen bij een modern project “Dit keer namen we deel met een project in de Vlaamse Ardennen”, zegt Carl. “Het gaat om een grote tuin waarin we enkele niveaus aanbrachten, omdat het perceel nogal naar beneden helt. De lager gelegen delen werkten we landschappelijk uit met bloemweides, fruitbomen en bessenhagen. Er is een zwemvijver die we bewust sober hielden om geen afbreuk te doen aan het landschap. Het is een tuin waar we 4 jaar geleden aan begonnen zijn en die we in verschillende fases afwerkten.”

Landschappelijk-architecturaal

Carl Vulsteke volgde een opleiding bij enkele gekende namen in de sector. Tuinen Vulsteke, te vinden in de Poezelstraat in Boezinge, bouwde ondertussen een cliënteel op van mensen waar de tuin niet alleen mooi en stijlvol moet zijn, maar ook duurzaam en functioneel en aansluiting vinden bij de architectuur van de woning en het landschap. “We situeren ons hoofdzakelijk in het landschappelijk-architecturaal segment. Wij staan garant voor projecten welke klassevol, persoonlijk en uniek zijn. Onze vakmannen werken steeds met oog voor detail door hun ambitie, elk in hun specialiteit. Ik ben uiteraard heel blij met de gouden award”, aldus Carl. “Het is bevestiging van ons harde werken en gezonde ambitie.” Meer info via tuinenvulsteke.be.

